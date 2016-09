Réagissez

Le sociétaire du GSP, Bidani Walid, malgré quelques couacs sur le plan psychologique, a su renverser la vapeur lors des derniers Jeux olympiques qui se sont déroulés à Rio (Brésil), en se classant, dans la catégorie + 105 kg, à une appréciable et prometteuse place de 13e sur les 23 concurrents qui pourtant étaient un cran au-dessus tant l’expérience jouait beaucoup en leur faveur.

Rappelons aussi que notre athlète a battu par là même, lors de cette compétition mondiale, deux records d’Algérie en 190 kg à l’arraché et en 220 kg à l’épaulé- jeté, en somme un exploit par rapport à sa préparation. Questionné sur ces jeux, Bidani répond : «Nous nous sommes préparés pendant 40 jours à Antalya (Turquie) avant d’aller à Rio défendre nos chances devant des athlètes aguerris sur tous les plans, en toute franchise, j ai tiré mon épingle du jeu et suis très satisfait de mon classement final».

Le jeune sociétaire de l’équipe nationale d’haltérophilie ajoutera qu’il a failli abandonner bien avant les JO de Rio pour des causes de sautes d’humeur des entraîneurs, il arrêta les entraînements avec son club pendant 8 mois avant de revenir en compétition grâce à l’entraîneur Mezouar Abdelaziz, qui s’est déplacé chez lui à Maghnia pour le convaincre de reprendre les entraînements. Bidani ne tarit pas d’éloges sur Mezouar qui a su booster cet athlète émérite qui le lui rendra par le biais de résultats fort élogieux que cela soit sur le plan national (champion d’Algérie) ou international (trois médailles d’or lors des derniers championnats d’haltérophilie qui se sont déroulés dernièrement à Yaoundé).

Bidani remercie aussi l’entraineur de Hirech Bouchra Fatima, en l’occurrence Badas Azzedine, qui, lui aussi, l’a pris en charge. Rappelons que Hirech Bouchra Fatima a concouru aux JO de Rio en 105 kg à l arraché et en 87 kg à l’épaulé-jeté, elle fut la plus jeune athlète des JO (15 ans), rappelons que Bidani Walid a aussi participé aux JO de Londres 2012 (seul représentant), et ce, à l’âge de 18 ans en tirant dans la catégorie des 105 kg avec 160 kg à l’arraché et 180 kg à l’épaulé- jeté.

C’est l’entraîneur Belmiloud Mohamed qui l’a découvert et l’a de ce fait perfectionné pendant quatre ans. Pour ses débuts, Bidani se distingua en 2009 lors du championnat national qui s’est déroulé à Tébessa en trustant en catégorie cadette tous les records nationaux, et ce, en 95 kg, Bidani semble décidé à aller encore plus de l’avant pour les prochaines échéances et espère faire mieux lors des prochains Jeux méditerranéens qui auront lieu à Tarragones en Espagne en 2017 bien sûr si les conditions sont réunies. Souhaitons pour notre part que ce grand sportif soit pris complètement en charge et surtout aplanir définitivement sa condition familiale pour le plus grand bien de son épanouissement et cela sur tous les plans.