Le Marathon des Dunes revient cette année. Il aura lieu à Ghardaïa, du 26 décembre 2017 au 1er Janvier 2018. Un événement qui n’est plus à présenter, puisque primé à Madrid, en 2006, par l’Organisation internationale du Tourisme et par l’université de Perpignan, où un groupe d’étudiants avaient présenté une thèse à son sujet. Cette manifestation, qui verra la participation d’étrangers qui viennent pour découvrir le Sud algérien, est un moyen pour valoriser notre pays. Le promoteur de cet événement, connu dans le milieu du sport, Abdelmadjid Rezkane, ancien cadre supérieur du secteur, nous donne l’état des lieux de ses activités.

- Nous avons appris que vous reprenez l’organisation du Marathon des Dunes...

Effectivement, après un arrêt de quatre années, nous relançons, cette année, ce challenge avec une nouvelle formule. Le Marathon des Dunes est un événement sportif, culturel et touristique visant à valoriser notre grand pays. Ainsi, notre volonté est d’œuvrer à la promotion du tourisme en Algérie à travers cette compétition de grande envergure.

Plus de 500 participants nationaux et étrangers y prendront part, induisant un impact économique dans cette région du M’zab, notamment le domaine touristique. Par la même occasion, cela permettra de recréer une dynamique dans cette wilaya qui a connu durant de longs mois de regrettables événements.

- Peut-on connaître les raisons de l’absence de votre événement durant 4 années ?

L’ancien président de la Fédération d’athlétisme a été la cause de cet arrêt. Le rôle de cette fédération est essentiellement le développement de la discipline, la gestion de l’élite pour les grandes compétitions et la formation des cadres. Vous savez que dans tous les pays du monde, ce sont des agences spécialisées dans l’événementiel, comme c’est le cas pour nous, qui sont chargées de mettre en place les différents marathons ou autres épreuves de course sur route.

- Comment avez-vous réussi donc à mettre en place les autres événements ?

Notre objectif principal était la pratique du sport de masse pour les citoyens et non la performance appartenant aux fédérations spécialisées. Donc, Il fallait changer de stratégie dans notre travail. Nous avons trouvé un accord avec la Fédération nationale du sport pour tous pour un partenariat durant plusieurs années.

- Enfin, comment se présente la préparation du Marathon des Dunes ?

Nous pouvons vous dire que grâce à sa bonne réputation, le Marathon des Dunes est en bonne voie sur le plan organisationnel. A trois mois déjà, nous avons reçu plus de 40 inscrits, dont plus de 15 sportifs de l’étranger, ainsi que des médias pour la couverture TV.

Tous les participants seront hébergés à l’hôtel Djanoub de Ghardaïa. Un riche programme sportif, touristique et culturel est prévu pour rendre agréable le séjour des participants nationaux et étrangers. D’ailleurs, le wali de Ghardaïa installera, très prochainement, un comité d’organisation local pour le suivi de cette manifestation.