Une mise à jour décisive pour le titre

Place, ce week-end, à la mise à jour du calendrier du championnat professionnel de la Ligue 1 de football, avec quatre confrontations au menu

DRB Tadjenanet - MO Béjaïa aujourd’hui, et MC Alger - JS Kabylie, CR Belouizdad - ES Sétif et RC Relizane - USM Alger demain, sera la première série de matches qui devront se jouer avant l’entame de la 25e journée du championnat.

Reportés depuis le début de la phase retour avec l’engagement des clubs algériens dans les compétitions africaines, le classement pourrait être complètement chamboulé avec la mise à jour de pas moins de quatorze confrontations. Car si l’ESS a pris une bonne option sur le titre avec ses 47 points et un match en retard qu’elle jouera demain samedi face au CRB, ses rivaux directs pour le titre, le MC Alger et l’USM Alger comptent respectivement quatre et trois matches en retard à disputer.

Quatre rencontres, c’est 12 points en jeu et une formation comme le Mouloudia pourrait très bien se retrouver à la hauteur de l’équipe des Hauts-Plateaux s’il parvient à bien négocier ses différentes sorties. Même constat en bas du tableau, où de nombreuses équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. La JS Kabylie, qui est en train de faire l’une plus mauvaise saison en Ligue 1 avec son avant-dernière place au classement avec18 points, a néanmoins 5 matches de retard à jouer. Avec tous les points mis en jeu, l’équipe du duo Rahmouni- Moussouni pourrait bien quitter la zone de relégation. D’autres formations misent sur ces matches en retard pour se replacer au classement ou s’éloigner de la zone rouge.

On pense à la JS Saoura et au MC Oran, 6e et 7e du classement, mais aussi aux clubs du bas du tableau, avec notamment le RC Relizane et le CA Batna qui peuvent mettre à profit leurs matches pour quitter les dernières places. Cet après-midi, les yeux seront braqués vers l’Est du pays avec le match entre le DRB Tadjenanet et le MO Béjaïa. La formation de Liamine Bougherara doit de s’imposer dans cette confrontation, d’autant plus qu’avec 25 points, l’équipe n’est pas loin de la zone rouge et qu’elle reste sur un nul à domicile devant l’USM Bel Abbès (0-0). La venue du MO Béjaïa, qui semble avoir déjà un pied en Ligue 2, peut être bonne occasion afin d’engranger trois précieux points, à moins que les Crabes en décident autrement.

En effet, avec 18 points et 3 matches en retard, tout reste possible pour le MOB, à la seule condition qu’il commence à remporter ses matches. Trois affiches «explosives» sont également au programme demain avec les très attendus MC Alger - JS Kabylie, CR Belouizdad - ES Sétif et RC Relizane - USM Alger.