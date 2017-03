Une histoire de passeport pour un junior algérien

Réagissez

Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’athlète de l’équipe nationale junior Youcef Benkardegh, sélectionné depuis deux semaines pour prendre part demain après-midi au Mondial de cross, n’a pas fait le déplacement à Kampala (Ouganda).

Pour cause, le coureur de Mostaganem qui a terminé 5e au récent championnat d’Algérie de cross à Sidi Bel Abbès (10 mars) n’a pas de passeport. Après cette défection, l’élite junior qui se trouve à pied d’œuvre en Ouganda depuis hier est réduite à cinq athlètes. L’absence de

Benkardegh n’a pas été comblée. On apprend aussi que deux accompagnateurs de la FAA, dont un désigné comme chef de la délégation algérienne, ont vu leur nom rayé de la liste. A Kampala, l’Algérie est présente avec deux sélections (juniors garçons, et seniors dames), tandis que le senior Rabah Aboud (36 ans) et l’athlète junior Sarra Houaouti vont courir pour le classement individuel. Par ailleurs, les passations de consignes entre le nouveau président de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), Hakim Dib (élu le 16 mars 2017) et son prédécesseur Ammar Bouras n’ont pas eu lieu. A cet effet, la première réunion des nouveaux membres de la FAA a été reportée. Le nouveau président Dib et ses membres sont à la recherche d’un nouveau siège de la FAA. Un membre nous a confié que l’actuel siège de la FAA est loin de réunir les conditions de travail.