Une forte participation attendue

Réagissez

Le 9e semi-marathon de Kabylie aura lieu vendredi 31 mars, à Tizi Ouzou, apprend-on de M. Mustapha Haddadi, président de l’association Les amis de la course à pied, organisatrice de cet événement sportif. Près d’un millier d’athlètes, hommes et femmes, issus de plusieurs wilayas du pays sont attendus à ce semi-marathon, placé sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le coup de starter sera donné à 8h30 au niveau du 2e pont du barrage hydraulique de Taksebt, sur la RN30. Le point d’arrivée est fixé devant le musée municipal, sis au centre-ville de Tizi Ouzou. Les participants auront à parcourir 17,5 kilomètres.

Des récompenses financières en guise d’encouragement seront remises aux cinq premiers vainqueurs, et ce, selon les classements généraux (hommes et femmes) ainsi que par catégorie d’âge, a-t-on indiqué. L’édition de 2016, qui a vu la participation de plus d’un millier de coureurs, a été marquée par une parfaite organisation et ce, grâce aux efforts déployés par les jeunes bénévoles de l’association Les Amis de la course à pied, qui souhaitent que ce rendez-vous des férus de cette épreuve sportive populaire devienne international dans les années à venir.