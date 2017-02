Une finale pour le renouveau et la confirmation

Réagissez

Le rideau de la 31e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football tombera ce soir (20h), à l’occasion de la finale qui opposera l’Egypte au Cameroun, au stade de Libreville (Gabon).

Les deux nations font partie des équipes les plus titrées du continent avec 11 trophées au total, dont 7 pour l’Egypte. Les deux nations sont arrivées à ce stade de la compétition, ce qui constitue une grande surprise, mais elles ont bien mérité leur place au vu de ce qu’elles ont montré depuis le début du tournoi. Pharaons et Lions se sont rencontrés à deux reprises en finale (1986 et 2008) et à chaque fois ce sont les Egyptiens qui l’ont emporté.

Ces derniers visent une 8e couronne et la troisième face à ce même adversaire, tandis que les Camerounais souhaitent renouer avec la consécration (dernier succès en 2002) et soulever la Coupe pour la 5e fois de leur histoire. Néanmoins, la finale de cette édition s’annonce indécise et serrée, dans la mesure où les deux formations pratiquent un football similaire, basé sur la rigueur défensive autour des deux meilleurs gardiens de but du tournoi, ainsi que l’efficacité offensive. Avec un seul but encaissé (Egypte) et trois (Cameroun), cela donne une idée sur la force défensive des deux nations et l’esprit de groupe. L’entraîneur argentin de la sélection égyptienne, Hector Cuper, a déclaré hier en conférence de presse : «Les deux nations ont des similitudes sur la manière de jouer.

Le Cameroun a mérité sa place en finale. Son grand mérite a été d’avoir joué collectif. C’est une sélection très bien organisée et qui a une discipline tactique très bonne, en plus de ses bons joueurs. Nous avons des similitudes dans la manière de jouer. Ce sera une partie difficile, il n’y a aucun doute.» Son homologue belge du Cameroun, Hugo Broos, dira quant à lui : «Au vu de notre parcours, c’est déjà bien ce qu’on a fait. Je pense que personne dans cette salle n’aurait parié un centime sur nous.» Le Cameroun a tout de même confirmé sa solidité dans ce tournoi avec une équipe remaniée après le désistement de sept joueurs ayant préféré rester en Europe avec leurs clubs respectifs.