Une direction tranquille pour l’arbitre Srairi

Même si pour le Cameroun et l’Algérie, leur rencontre officielle inscrite dans le registre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en son cinquième match ne revêtait aucun enjeu, il n’en demeure pas moins que les Verts voulaient jouer la gagne sinon le partage des points pour atténuer ce qu’ils subissent un tant soit peu. Que ce soit en public ou en privé, nos capés -même si certains parmi eux donnaient l’impression d’être physiquement lessivés- étaient dès l’entame visiblement motivés.

Un quatuor Tunisien dirigé par Youssef Srairi a été désigné pour officier les débats. Arborant un petit sourire en coin, avec un calme olympien, l’arbitre du match a gagné plusieurs bons points. Ses grandes et petites courses étaient bien ajustées pour être à chaque fois idéalement placé à côté. Ses décisions furent conformes, justifiées et clairement signifiées. Avec du sang nouveau insufflé, le team cher à Sofiane Feghouli n’a pas été sérieusement acculé. Hormis la 25’ de jeu et après une passe-cadeau latérale, les Lions Indomptables ouvrirent la marque d’une manière fatale. A la 36’ Cadamuro usant d’un tacle en pieds joints assimilé à une témérité écope d’un avertissement mérité. En seconde période, les Verts proposèrent un tout autre scénario où ils dominèrent le champion d’Afrique en titre chez lui avec brio. Seulement voilà, à défaut de concrétiser, et à 2’ de la fin du match, contre le cours du jeu, au lieu d’égaliser, le Cameroun brille en implantant sa deuxième banderille.