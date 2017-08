Réagissez

Une délégation de la FAF, conduite par le directeur de l’équipe nationale, Hakim Medane, est arrivée mardi à 16h30 à Lusaka (Zambie) – après un vol de plusieurs heures et une escale à Paris – pour préparer le séjour des Verts en prévision de la rencontre Zambie-Algérie, prévue samedi à 14h (heure algérienne) pour le compte des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie, annonce la Fédération sur son site internet. La délégation algérienne est composée entre autres de Youssef Ouznali, médecin vétérinaire et de Farid Nemeri chef cuisinier des Verts.

Elle a été reçue à son arrivée par Lounes Taazibt, chargé d’affaires à la mission diplomatique d’Algérie à Lusaka. La délégation s’est déjà penchée sur sa mission de préparer l’arrivée des Verts, attendue aujourd’hui, et bien d’autres détails qui ont leur importance, ajoute le communiqué de la FAF.

La sélection nationale, qui a bouclé son stage de préparation hier à Sidi Moussa, s’envolera aujourd’hui à 11h à destination de Lusaka à bord d’un vol spécial d’Air Algérie.

Le groupe s’est complété hier avec l’arrivée du dernier joueur, Rachid Ghezzal, autorisé par le staff technique et la FAF à retarder son arrivée à cause d’un problème familial. L’entraîneur national, Lucas Alcaraz, a prévu deux séances d’entraînement au pays des Chipolopolo dont une la veille du match au stade des Héros à Lusaka qui accueillera la rencontre.