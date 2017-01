Une défaite et des interrogations

Réagissez

Pour l’entame de la phase retour, le MCS a complètement raté sa première rencontre, au stade du 13 Avril 1958, face à l’équipe visiteuse, le MCE Eulma, qui s’est parfaitement distingué avec l’art et la manière sur le score net et sans bavures de deux buts à zéro. Sur une erreur défensive et une hésitation du gardien de but, Bourrahla réussit à dribler le gardien et à loger le ballon au fond des filets à la 23’.

Le Mouloudia était totalement déboussolé et n’arriva pas à construire son jeu avec un milieu de terrain pas du tout convaincant, une défense complètement perméable qui n’arrivait pas à retenir les montées des Eulmistes revigorés par le but qu’ils venaient d’inscrire. El Eulma continue ses contre-attaques et réussit brillamment à la 42’ à inscrire le second but réconfortant et libérateur.

Durant la seconde mi-temps, les changements opérés par le coach Rahmouni n’ont rien apporté et le score resta inchangé, à la grande joie des Eulmistes. Le MC Saïda, qui projetait en ligne de mire l’accession en Ligue 1, est contraint de remporter une victoire à l’extérieur face à Bou Sâada. Les supporters saïdis sont partagés : certains considèrent que le stage bloqué n’a pas répondu aux attentes et n’a pas été une réussite, pas de match amical avec une véritable équipe, indiscipline de certains joueurs, d’autres estiment que le fait de ne pas voir la titularisation de certains joueurs-clés est la véritable raison de cette défaite.

Pour le président du MCS club amateur, Messaadi Mohamed, «l’équipe n’a pas tourné. Le milieu récupérateur n’a pas été percutant et l’axe central a commis des bévues. Ceux qui ont lancé des projectiles et cassé des sièges, ces pseudo supporters n’honorent pas la ville et sont manipulés par des mains malfaisantes. Il y a des caméras opérationnelles et les perturbateurs doivent être mis en garde. Notre objectif reste toujours le maintien».