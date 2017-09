Réagissez

Le championnat national de parapente pour l’année 2017-2018 aura lieu à Tizi Ouzou du 15 au 21 septembre, apprend-on du président du Club des sports aériens et de montagne de Bouzeguène, Karim Alili. La cérémonie d’ouverture aura lieu samedi, à partir de 10h, au stade du 1er Novembre 1954 de Tizi Ouzou, en présence du président de la Fédération algérienne des sports aériens (FASA) et des autorités locales.

Une centaine de participants, hommes et femmes, issus de 35 wilayas, sont attendus à cette deuxième édition qu’organise la FASA, en collaboration avec le Club des sports aériens et de montagne de Bouzeguène. La compétition qui s’adresse aux pilotes débutants et confirmés se déroulera le 20 septembre à Aswel, dans la commune d’Ath Ziki, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou. Le programme de la manifestation prévoit, en outre, des portes ouvertes sur ce sport aérien, ainsi que des exhibitions de paramoteurs et de modèles réduits d’avions au stade du 1er Novembre, et ce, les 18 et 19 septembre, nous a indiqué le même responsable et également membre du comité d’organisation de ce championnat. Les pilotes, qui décolleront du site d’Aswel situé à 1500 m d’altitude, emprunteront le circuit habituel pour atterrir sur le terrain de football du village de Sahel, dans la commune de Bouzeguène. Les épreuves se dérouleront en trois étapes : figures en vol et atterrissage de précision, parcours au sol et pilotage de l’aile avec temps et obstacles et enfin concours de durée en vol avec distance libre.