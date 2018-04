Incidents entre supporters du MCA et de la JSK

Une centaine de blessés et 76 personnes arrêtées

Plus de 100 personnes ont été blessées, hier, lors des incidents ayant éclaté entre les supporters de la JS Kabylie et du MC Alger d’un côté, et ces derniers et les forces de l’ordre de l’autre.

En l’absence de bilan officiel, des informations concordantes ont fait état de l’arrestation de 76 individus, coupables de vandalisme et d’agressions à l’encontre des policiers faisant partie de l’impressionnant dispositif mis en place par la sûreté de la wilaya de Constantine, laquelle a mobilisé pour la circonstance plus de 5000 éléments. Il est à signaler que le siège du Mouloudia de Constantine, la «Coupole», attenant au complexe Hamlaoui, a été saccagé et pillé par les supporters du MCA que l’on a fait transiter par-là, de manière à ce qu’il n’y ait aucun contact entre eux et la galerie kabyle. Dans ce même contexte, les supporters du CS Constantine ont tenu à dénoncer les propos de Nakkache, Cherif El Ouazzani et le capitaine Hachoud, qui les ont ouvertement accusés d’avoir participé activement aux événements, en s’en prenant notamment à quelques joueurs sur le terrain, et ce à l’issue de la rencontre.



Mohamed B.