Une autre défaite pour les Verts

Les Verts ont mieux joué par rapport aux précédents...

Stade : Ahmadou-Ahidjo (Yaoundé)

Arbitre : Youssef Sraïri, Mohsen Bensalem et Yamen Melloulchi (Tunisie)

Buts : Njie 25’, Pangop 88’(Cameroun)

Averts : Fai (Cameroun), Cadamuro (Algérie)

Cameroun : Ondoa, Leuko, Teikeu, Ngadeu, Fai, Olinga (Moumi 82’), Siani, Zambo, Aboubakar, Bassogog, Njie (Bangop 87’)

Entr. Hugo Broos

Algérie : M’Bolhi, Mandi, Fares, Bensebaïni (Ferhat 70’), Cadamuro, Benguit, Taïder (Bennacer 60’), Feghouli (Ghezal 75’), Belfodil, Hanni, Soudani

Entr. Lucas Alcaraz

Les Verts n’ont pas provoqué le déclic tant attendu, hier, à Yaoundé, en s’inclinant face au Cameroun sur le score de 2 - 0, à l’occasion de la cinquième journée des éliminatoires du Mondial 2018. Même s’ils ont fait preuve de plus de combativité sur le terrain, dominant même leur adversaire en seconde période,

Feghouli et ses coéquipiers n’ont pu concrétiser, contrairement à leur adversaire qui a su transformer en buts les seuls occasions qu’ils se sont créés. Bien évidemment il faut toujours rappeler que cette rencontre est sans aucun enjeu pour les deux équipes éliminées après la quatrième journée.

Durant la première mi-temps, c’est les camerounaise qui ont été plus entreprenants notamment durant la première demi-heure. Ainsi, dès la 3e minute de jeu, Siani exécute un coup franc qui a forcé le gardien Mbolhi à user de tous son art pour faire sortir le ballon. Ils ont récidivé avec deux autres tentatives par la suite, par Ngadeu (9’) et Aboubakar (16’). Les efforts des camerounais ont portés leurs fruits à la 25’ lorsque, sur une erreur défensive de Bensebaini, Njie ouvre la marque. Les algériens ont réagit après ce but, par Soudani qui s’est créé deux grosses occasions respectivement à la 33’ et 39’. La première mi-temps s’est terminée donc sur ce score d’un but à zéro en faveur des camerounais.

De retour des vestiaires, les Verts monopolisent le ballon. Soudani s’offre deux autres tentatives (61’ et 66’) mais en vain. L’entrée de Bennaceur à l’heure du jeu donne du tonus au jeu de la sélection. Celui-ci tente un tir mais son ballon part au dessus de la transversale (71’). Finalement, malgré cette domination, c’est les camerounais qui doublent la marque, sur une contre-attaque, grâce à Pangop (88’) qui venait tous juste de faire son entrée. La rencontre s’est terminée sur ce score de deux buts à zéro. Les Verts, même s’ils ont mieux joué par rapport aux précédents matchs, n’arrivent toujours pas à gagner. A. A.



Le Nigeria qualifié



Le Nigeria s’est officiellement qualifié au Mondial 2018, hier, en s’imposant à domicile face à la Zambie sur le score d’un but à zéro. C’est Iwobi qui avait inscrit le but de la victoire (73’). Le Nigeria termine donc à la première place du groupe B avec 13 points, suivi de la Zambie, deuxième avec 7 points, le Cameroun, troisième avec 6 points et enfin l’Algérie, qui occupe la dernière place avec un seul point.