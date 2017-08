Réagissez

La sélection nationale de football des U15 s’est rachetée mardi face au Maroc en s’imposant aux tirs au but après un match nul (1-1) pour le compte de la deuxième journée du tournoi de l’UNAF qui se déroule à Rabat (Maroc). Battus pas les Tunisiens en match d’ouverture, les poulains de Sadi ont bien réagi face au pays organisateur, battu lui aussi lors du premier match par la Libye. Les Algériens ont été surpris par un but contre le cours du jeu en 1re mi-temps, mais ils ont pu remettre les pendules à l’heure grâce à un but de Bouras, concluant une domination en seconde mi-temps. Les Verts se sont montrés plus adroits dans la série des tirs au but. Le sélectionneur national Sadi a affirmé au site de la FAF : «Je suis satisfait de la réaction des joueurs qui voulaient démontrer que la défaite face à la Tunisie n’était qu’un accident de parcours» et d’ajouter que ses poulains ont fait preuve d’une «grande rigueur dans le jeu, ils étaient très concentrés et surtout très solidaires». Sadi est revenu sur la défaite face à la Tunisie qu’il met sur le compte de la «naïveté et du manque d’expérience» puisqu’il s’agit d’une première pour ses joueurs.