UNAF (U15) : L’Algérie termine troisième

La sélection nationale de football des U15 a terminé à la 3e place au tournoi de l’UNAF de la catégorie qui s’est déroulé à Rabat (Maroc) du 20 au 24 août. Les Verts qui ont entamé le tournoi par une défaite face à la Tunisie, se sont rachetés lors des deux derniers matches face au pays organisateur (1-1) et à la Libye (2-2) avant de s’imposer aux tirs au but. Face à la Libye, les poulains de Sadi ont été surpris par un but dans le premier quart d’heure avant de renverser la situation grâce aux réalisations de Rahmoun et Boucida. Dans le temps additionnel, les Libyens ont remis les pendules à l’heure. Le tournoi est revenu aux Tunisiens à égalité de points avec les Libyens (5 pts) mais avec un goal-average favorable. Les quatre nations, qui ont pris part à ce tournoi, préparent les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie, prévue en 2019.