Un tournoi à la mémoire de Farid Tabbakhi

Farid Tabbakhi, ancien président du CABBA

N’ayant pas oublié les immenses services rendus à son club de toujours, le Chabab Ahly de Bordj Bou Arréridj (CABBA), d’anciens amis et dirigeants du club phare des Biban ont tenu à marquer le premier anniversaire de la disparition de Farid Tabbakhi, un des principaux artisans de la deuxième accession en Ligue 1 des Jaune et Noir en 2001.

Ainsi, un tournoi animé par les anciennes gloires du CABBA, de l’ESS, du CSC, de la JSK et de l’EN, championne d’Afrique en 1990, a été organisé hier au stade du 20 Août 1955 de la capitale des Biban, où une foule nombreuse s’est déplacée pour honorer la mémoire d’un des meilleurs fils de BBA. N’ayant rien perdu de leur verve, les Iboud, Kalem, Loucif, Bouiche, Osmani, Amara, Bencheikh, Boulahdjilet, Adjas et beaucoup d’autres stars du bon vieux temps ont rehaussé, par leur présence, l’événement placé sous l’égide du wali de Bordj, Abdessamia Saadoune, qui a soutenu et accompagné cette belle et louable initiative.

Sponsorisé par des opérateurs et des citoyens qui ont tenu à exprimer leur gratitude au défunt, l’événement a été une réussite. En visite de travail hier à BBA, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, s’est joint à la grande famille du CABBA et des nombreux invités venus des quatre coins du pays ,où Farid n’avait que des amis. «Il est vrai que physiquement Farid est absent, mais son altruisme est présent dans nos cœurs.

A travers cette manifestation, on essaye d’instaurer la culture de la reconnaissance en lieu et place de l’oubli et de l’amnésie. Pour honorer comme il se doit la mémoire d’un grand serviteur du football bordjien, la manifestation sera non seulement pérennisée, mais transformée en tournoi international.» «Farid Tabbakhi a été un rassembleur et ami des démunis, des malades et des handicapés en premier lieu», révèle non sans émotion Boualem Djaafar, un intime du défunt et principal organisateur de l’événement.