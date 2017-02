Réagissez

La finale de la CAN-2017 sera animée, demain, à 20h, par deux «revenants». L’Egypte et le Cameroun sont passés par une période difficile qui les a effacés de la scène footballistique continentale ces dernières années.

Les Pharaons n’ont pas pris part aux trois précédentes éditions (2012, 2013 et 2015), après avoir remporté les trois d’avant (2006, 2008 et 2010) alors que les Lions Indomptables ont raté celles de 2012 et 2013 et ont été éliminés dès le premier tour lors de la précédente édition.

Rares auront été les analystes et spécialistes qui auraient parié sur une finale Cameroun- Egypte avant le tournoi.

Ce sont d’autres sélections comme le Sénégal, le Ghana ou même l’Algérie qui bénéficiaient des faveurs des pronostics. Tout comme les Egyptiens, les Camerounais n’ont perdu aucun match jusque-là lors de cette CAN. Jeudi soir, lors de la deuxième demi-finale, même si l’entame du match a été difficile pour eux, ils ont fini par imposer leur rythme à des Ghanéens favoris et ont réussi à inscrire finalement deux buts lors du dernier quart d’heure, respectivement par Ngadeu (72’) et Bassogog (90’+3).

Les Lions Indomptables en sont à leur septième finale avec quatre trophées remportés (1984, 1988, 2000 et 2002).

Le sélectionneur du Cameroun, Hugo Broos, qui, faut-il le rappeler, a exercé en Algérie dans un passé pas très lointain, a indiqué que c’était un rêve pour lui et les joueurs d’aller en finale. Avec un effectif rajeuni et complètement remanié, les Camerounais ont réussi à ce niveau de la compétition où ils devront affronter l’Egypte pour la troisième fois. Il faut noter que cette dernière s’était qualifiée la veille aux dépens du Burkina Faso. Moins «convaincants» que les Lions lors de leur match, El Hadary et ses coéquipiers ont dû attendre la séance des tirs au but pour se voir propulsés en finale. La rencontre s’était terminée, après les prolongations, sur le score d’égalité d’un but partout.

Le sélectionneur du Burkina Faso, Paulo Duarte, a même accusé l’arbitre de la rencontre, le sénégalais Malang Diedhiou, d’avoir «empêché» son équipe de remporter cette rencontre. En tout état de cause, cette victoire permet à l’Egypte de revenir au devant de la scène footballistique africaine après une absence qui aura duré quelques années. Avec sept trophées, les Pharaons n’ont jusque-là jamais perdu une finale. Ils tenteront demain de confirmer cette règle face au Cameroun. Celui-ci va essayer, pour sa part, de prendre sa revanche sur une Egypte qui l’a déjà battu à deux reprises en finale d’une CAN.