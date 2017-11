Réagissez

Déjà depuis l’entame, la grande majorité de nos équipes d’arbitres étaient sur les bases et la trajectoire droite de vouloir réussir leur noble mission pour s’offrir honorablement le sésame. Beaucoup se sont illustrés par leur moralité, technicité, régularité, ténacité, sous une trame d’impartialité, en se distinguant par une excellente complémentarité, et, par conséquent, ne sont pas loin d’aspirer, (légitimement) en fin de saison, à décrocher la palme. Pourquoi la majorité et non pas la totalité ? Car en toute objectivité, et dans le seul et unique but de contribution pour une juste correction, on ne peut pas occulter le fait que certaines équipes d’arbitres ont commis des erreurs d’appréciation, même si ces fautes ont été constatées sans la moindre mauvaise intention ni diabolique tentation, ayant causé à certains clubs — question capital point — des déperditions. Mais qui n’en commet pas parmi les acteurs sur le terrain et ses alentours ? Tous les acteurs (joueurs et équipes d’arbitres) avec les entraîneurs ne sont pas à l’abri de ce qui peut advenir comme erreurs. Chaque week-end, les exemples sont multiples. Il faut seulement situer l’erreur arbitrale dans son véritable contexte et ne pas profiter de l’«aubaine» qu’elle suscite chez certains en faisant pression, avec l’idée malsaine de vouloir tout détruire sur le passage en la brandissant comme prétexte. Nos arbitres doivent fournir plus d’efforts en faisant preuve de prestance et de constance pour mériter cette confiance.

Aucun, parmi les membres de la grande famille du football avec toutes les parties , ne voudrait revivre le climat de suspicion qu’elle a engendré sur l’esprit de tous les acteurs comme forte pression les années précédentes. Ceux qui prédisaient que sans eux l’arbitrage sera dans le creux, se sont rendus à l’évidence qu’après dix journées de championnat, il n’y a pas (encore) le feu. Pour que ça dure, tout un chacun doit jouer franc jeu.