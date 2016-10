Réagissez

Réunion du bureau fédéral sous la présidence...

Une réunion du bureau fédéral de la FAF a eu lieu hier au Centre technique de Sidi Moussa (Alger), sous la présidence de Mohamed Raouraoua, au cours de laquelle plusieurs points sur le football national ont été débattus.

L’équipe nationale a pris la part du lion. Le départ de l’entraîneur Milovan Rajevac a été confirmé lors de cette réunion. La mission de diriger les Verts à Uyo (Nigeria), le 12 novembre prochain, a été confiée à ses adjoints Neghiz et Mansouri. Ce dernier n’a pas assisté à la réunion d’hier pour des raisons inconnues. En revanche, l’autre membre du BF, Djahid Zefzaf, est déjà sur place (au Nigeria) pour préparer le séjour de l’EN. La délégation algérienne se déplacera le 10 novembre à bord d’un avion spécial et rentrera juste après le match, prévu à 17h30.

Par ailleurs, le président Raouraoua et des membres de la fédération se déplaceront cette semaine à Libreville pour assister au tirage au sort de la phase finale de la CAN-2017, prévue le 19 octobre prochain et par la même préparer le séjour de l’équipe nationale. Après la confirmation du départ de Rajevac, le président de la Faf s’est projeté sur l’avenir.

Lors de ce conclave, le premier responsable du football national a assuré que le futur sélectionneur national sera désigné dans les meilleurs délais et assistera en tant qu’observateur au match contre le Nigeria. Mais il ne dirigera l’équipe nationale que durant la CAN-2017 qui aura lieu au Gabon, début janvier. Plusieurs noms circulent sur le successeur du serbe, mais il est fort probable qu’il soit français pour éviter le problème de communication, comme cela a été le cas avec Rajevac.

On parle de Rolland Courbis, Raymond Domenech, Paul Le Guen… mais rien n’a été décidé pour le moment. Les trois entraîneurs cités sont actuellement sans club et n’exercent plus depuis quelque temps. Le football professionnel et amateur a été également au centre de cette réunion, tout comme la préparation de la Supercoupe entre l’USMA et le MCA qui aura lieu le 1er novembre au stade Mustapha Tchaker de Blida.

La FAF a aussi pris toutes les dispositions pour assurer le bon déroulement de la finale de la Coupe de la CAF entre le MOB et TP Mazembe et le déplacement du représentant algérien à Lubumbashi par un vol spécial. Enfin, la Faf a annoncé que le tirage au sort des 32es de finale de la coupe d’Algérie aura lieu à la mi-novembre et les matches se joueront les 25 et 26 du même mois.