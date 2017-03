Un nouvel entraîneur pour l’USB

Réagissez

En remplacement de Mounir Zeghdoud, le président de l’USB, Brahim Saou, a annoncé, lundi matin, le recrutement de Nadhir Leknaoui au poste d’entraîneur du onze de Biskra.

Celui-ci aura la lourde tâche de ramener l’équipe de football dans le trio de tête du championnat national de Ligue 2 et ainsi de lui permettre d’accéder en Ligue 1. L’USB est actuellement 4e de son groupe avec 39 points. Le nouvel entraîneur aura 4 matches contre le WAB, l’ASMO, l’ABS et l’ASK pour réaliser les objectifs tracés par la direction du club, a-t-on appris. Le PAC ayant déjà assuré son accession, l’USM Blida et la JSM Béjaïa tiennent le haut du palmarès de cette saison. L’USB est sous la menace de voir revenir la JSM Skikda qui a 38 points. La fin de la saison de championnat de Ligue 2 promet d’être passionnante, notent les observateurs. A noter que Nadhir Leknaoui a été, avec plus ou moins de bonheur, le sélectionneur des équipes de Annaba et Aïn Fakroune, avant de prendre les rênes de celle des Ziban.