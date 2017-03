Réagissez

Un maillot pour l’Algérie est un album de bandes dessinées consacré à la naissance de la fabuleuse équipe du FLN. Selon ses auteurs, cet ouvrage de qualité et de référence produit par Bertrand Galic, Kris et Javi Rey «est une œuvre de fiction» basée sur des faits réels et historiques. Le point de départ est la fin de la Seconde Guerre mondiale, célébrée dans la liesse dans le monde, sauf en Algérie où les autorités coloniales ont perpétré les massacres le 8 Mai 1945 à Sétif, Guelma, Kherrata et dans d’autres villes du pays.

Les auteurs de l’album racontent ensuite comment s’est formée l’équipe du Front de libération nationale, la vie des joueurs et leurs familles qui ont quitté la France pour rejoindre Tunis où était installé le camp de base de la glorieuse équipe du FLN. Un maillot pour l’Algérie est un ouvrage réalisé grâce à la précieuse collaboration de quelques joueurs de cette glorieuse équipe et plus particulièrement Rachid Mekhloufi.