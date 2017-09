«Un grand projet pour donner à la JSK une autre dimension»

Réagissez

L’unique candidat à la présidence de la JSK, Hamid Sadmi, et l’Italien Cavallo Francisco, propriétaire d’une chaîne hôtelière internationale, ont animé hier une conférence de presse à l’hôtel Ibis de Dar El Beïda (Alger), au cours de laquelle les deux hommes ont évoqué le projet de partenariat et d’investissement dans l’espoir de redonner au club kabyle son lustre d’antan et faire la promotion du sport en général dans toute la région de la Kabylie.

D’emblée, l’Italien Cavallo s’est montré intéressé par le projet de la JSK et affirme qu’avec Sadmi, en tant que président, le club deviendra plus fort. «Je suis un fan de football. J’ai été présenté à Sadmi par une tierce personne (un ami, ndlr). Je me suis donc renseigné sur la JSK et j’ai eu des échos favorables.

Alors j’ai décidé d’investir dans ce grand club et de m’engager à fond avec Sadmi, le seul président avec lequel je travaillerai. Nous allons mettre ensemble les moyens qu’il faut pour redonner à la JSK la place qu’elle mérite», a-t-il déclaré en substance. L’investissement de Cavallo ne se limite pas uniquement au football, mais sera élargi à toutes les disciplines, estimant qu’en Algérie il existe un grand potentiel humain qu’il faudrait utiliser à bon escient. Le conférencier affirme en outre que le projet de partenariat entre les deux parties portera sur la création d’un centre de formation, une clinique médicale, la formation de l’encadrement technique et logistique pour donner à la JSK une autre dimension. Cavallo s’est abstenu de divulguer le montant financier qu’il injectera dans le club. Une source proche de la formation du Djurdjura nous a affirmé cependant que le montant global pourrait atteindre 5 millions d’euros.

Dans la foulée, l’ancien latéral droit de la Jumbo-Jet et de l’équipe nationale des années 1980, Hamid Sadmi, affirme, lui aussi, qu’il est animé d’une grande volonté pour remettre le club sur les rails. Il reconnaît que la mission ne sera pas facile, car, il y a, dit-il, «un grand chantier qui nous attend à la JSK, mais avec la collaboration de tout le monde, on y arrivera». Sadmi se veut un rassembleur et compte faire appel à toutes les compétences de la région, ceux qui ont servi la JSK ainsi que les amoureux du club pour mettre la main dans la main dans l’intérêt de la JSK qui doit retrouver son standing de club conquérant et compétiteur. Sadmi enchaîne : «La Kabylie est une grande région qui a enfanté de grands sportifs, c’est pour cela que notre projet sera élargi à toutes les disciplines.»

En somme, Sadmi espère qu’il sera élu à la tête de la JSK, lors de l’AG élective, prévue aujourd’hui à 14h au siège du club, pour pouvoir mettre en pratique son projet, changer la donne et redonner ainsi de la joie aux supporters de la JSK.