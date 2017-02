Un déplacement pour la JSK

Réagissez

La situation se corse pour la Jeunesse Sportive de Kabylie qui traverse des moments difficiles, notamment après les résultats enregistrés durant les derniers matchs du championnat de Ligue 1.

Les Canaris, qui ont concédé un semi-échec, mardi, au stade de 1er Novembre de Tizi Ouzou face à l’ES Sétif, frôlent ainsi la zone rouge et la suite de l’exercice s’annonce de plus en plus compliqué, surtout lorsque l’on sait que d’importantes rencontres les attendent après leur retour du Liberia pour où ils se sont envolés, hier, en milieu de journée, pour affronter, demain, le Monrovia Club Breweries FC, dans le cadre du tour préliminaire de la coupe de la CAF-2017.

Mardi, à la fin de la rencontre face à l’ESS, Mounaïm Kherroubi, qui assure l’intérim après le départ de l’entraîneur tunisien Hidoussi, avait affiché ses craintes sur la pression qui pèse sur les Jaune et Vert à la veille de leur déplacement au Liberia. «Nous avons 15 heures de vol à effectuer pour nous rendre au Liberia. Donc, je crains vraiment la fatigue pour les joueurs, mais nous allons essayer de revenir avec bon résultat», a-t-il déclaré avant de préciser que ses joueurs doivent inéluctablement mettre les bouchées doubles pour continuer la saison sous de bons auspices et réaliser des résultats en Coupe d’Afrique.

«Nous avons un programme très chargé, mais nous devons gérer les choses de façon à rétablir la situation car nous devons mettre la main dans la main pour sauver la JSK, ce prestigieux club de la Kabylie», a souligné Kherroubi. Le président Moh Cherif Hannachi, qui a annoncé la venue de Mourad Rahmouni et Faouzi Moussouni à la barre technique du club, n’a pas caché, lui aussi, ses craintes quant à la situation que connaît la JSK, notamment avec cette série de mauvais résultats qui peut conduire les Canaris inexorablement vers la descente aux enfers. «Nous avons encore des matchs à jouer et nous tenterons de réaliser de bons résultats», a-t-il confié aux journalistes.

Lui aussi compte beaucoup sur le match de coupe d’Afrique face au Monrovia CB, a-t-il dit, une occasion pour ses protégés, en dépit des conditions difficiles, pour revenir avec un bon résultat et effacer, par la même, l’affront de leur déroute en championnat. A noter qu’avant son départ à Monrovia via Casablanca, la délégation kabyle a été saluée à l’aéroport par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali.