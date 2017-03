Un complexe pour les sports mécaniques à Tissemsilt

Réagissez

Un projet de réalisation d’un complexe dédié aux sports mécaniques sera lancé prochainement dans la wilaya de Tissemsilt, a annoncé hier le président de la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM), Chihab Baloul. «Ce mégaprojet sera implanté sur une superficie globale de 75 hectares attribuée par le wali de Tissemsilt qui a donné son accord pour la création de ce complexe qui permettra le développement de notre discipline, pauvre en infrastructures permanentes», a indiqué M. Baloul lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation trimestrielle des activités de la FASM.

Cette première structure dédiée aux sports mécaniques sera dotée d’un circuit de vitesse auto-moto, un circuit de moto-cross, de karting et une piste tout-terrain pour pouvoir organiser des stages de formation. «La Fédération internationale de l’automobile (FIA) s’était engagée à financer à hauteur de 50% l’étude de ce projet dont la réalisation globale est estimée à 400 milliards de centimes. Nous devons nous adapter à la réalité des sports mécaniques en allant chercher d’autres sources de financement à travers des partenariats avec des opérateurs économiques», a-t-il précisé. Le Directeur de la jeunesse et des sports (DJS) de Tissemsilt, Ali Bouderbala, a, de son côté, réaffirmé l’engagement du wali à promouvoir ce sport à travers cette assiette de 75 hectares destinée à la réalisation de ce mégaprojet, devenu réel grâce aux «efforts consentis par l’Etat.» «La valorisation du patrimoine industriel et touristique de la wilaya de Tissemsilt passe essentiellement par la promotion du secteur de la jeunesse et des sports.

L’Etat algérien a consacré une enveloppe de 600 milliards de centimes pour le développement du sport. L’octroi de cette assiette montre l’engagement des autorités locales pour la promotion de cette discipline», a précisé M. Bouderbala. A cet égard, l’occasion a été offerte pour la présentation de la course de vitesse qui aura lieu les 6, 7 et 8 avril sur les hauteurs de l’Ouarsenis dans la wilaya de Tissemsilt, avec la participation de 50 motos, 40 autos et une course de karting pour les jeunes de la région. Concernant la 3e édition du rallye «Sahari international d’Algérie», le président de la FASM a indiqué qu’elle sera organisée autour de la région de Taghit, à Béchar (Sud-ouest), sans donner des détails sur la distance et le nombre de participants. «La FASM commence à avoir de la considération auprès des instances internationales ; la preuve, elle a bénéficié de plusieurs projets de formation en 2016. L’année 2017 sera consacrée à l’acquisition de matériels et de la formation des pilotes. Le rallye international a pris de l’ampleur et les pilotes algériens attendent avec impatience cet événement», a conclu Chihab Baloul.