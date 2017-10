Réagissez

Le CR Ben Badis, ex-Descartes, de la Division nationale amateur (Groupe Ouest) évolue pour la sixième saison consécutive hors de ses bases bien que de sources dignes de foi nous ont indiqué que cette galère va prendre fin bientôt, suite aux travaux menés dans leur stade communal.

Cette saison, la décision de domiciliation du club au niveau de la localité limitrophe de Sidi Ali Boussidi (ex-Parmentier), réduit certes le traditionnel déplacement vers Sidi Bel Abbès d’une vingtaine de kilomètres, mais c’est encore en SDF qu’évoluent encore les protégés du président Meliani Rachid qui avec son staff dirigeant ont pu atteindre difficilement l’objectif assigné durant la saison 2016-2017, à savoir le maintien.

Cette saison, un nouvel entraîneur est en place en la personne de l’ancien joueur international du WA Tlemcen, Anouar Boudjakdji. En ce qui concerne l’objectif cette saison, il s’agira d’une ambition réaliste en raison des moyens logistiques et financiers relativement limités par rapport à d’autres clubs. Techniquement, le CRBB a disputé quatre matchs : deux à domicile soldés par un nul et deux en déplacement, avec un nul et une défaite étriquée. Avec ces maigres résultats, le CRBB doit se ressaisir au plus vite, notamment localement pour éviter que le doute s’installe. Alors vivement la fin des travaux d’aménagement du stade communal de la ville de Ben Badis.