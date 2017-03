Un clasico aux objectifs opposés

Réagissez

L’attaquant Boulaouidet est incertain face au MCA

C’est enfin le jour J pour le très attendu MCA-JSK, le plus ancien clasico du championnat national, qui pour cette saison 2016/2017 intervient dans une conjoncture particulière.

Un clasico à grands enjeux pour les deux formations, rendu plus déterminant et décisif pour les deux protagonistes aux objectifs diamétralement opposés. Si du côté du Doyen, champion honorifique d’hiver, et actuel 3e au classement, il s’agit de rattraper son retard de 14 points sur l’actuel leader, l’ES Sétif en tablant sur ses quatre joutes retard, dont celle de cet après-midi pour réussir ses prétentions de décrocher le titre, c’est tout le contraire pour les Canaris qui jouent leur survie parmi l’élite avec une avant-dernière place au classement.

C’est ce qui rend donc ce clasico des plus particuliers, avec d’un côté le MCA qui n’a pas droit à l’erreur au risque de faire ses adieux au titre, et de l’autre une JSK contrainte de réagir, elle qui n’a pas encore gagner le moindre match depuis l’entame de la manche retour du championnat. Accumulant des joutes retard en raisons de leur participation en coupe de la CAF à laquelle ils sont toujours en course, Algérois et Kabyles visent chacun les trois points pour prendre un nouveau départ en championnat, sans se soucier de la situation de l’adversaire du jour. C’est ce que nous explique Sid Ahmed Aouedj, l’ancien Canari : «Je ne peux être indifférent à la situation de la JSK, mais je porte le maillot du MCA et on fera donc tout pour gagner.

C’est un match déterminant pour nous si nous voulons rester dans la course au titre et seuls les trois points nous intéressent.» Trois points que les canaris visent aussi, avec cette quête du premier succès et surtout d’une remonter au classement. Une ambition que ne cache pas l’attaquant de la JSK, Mehdi Benaldjia : « Ce match est un tournant dans la course au maintien et on ne doit aucunement le rater. On sait que ce sera difficile sera pas facile face à un adversaire qui joue le titre, et donc n’aura pas le droit à l’erreur, tout comme nous avec cette menace de relégation. Notre objectif est de bien le négocier en visant les trois points, si on veut sauver la JSK de la relégation ».

Côté effectif, ce Clasico connaîtra plusieurs défections notamment du côté du MCA à l’image de Bouguèche, Seguer et autre Azzi, au moment où Bouhenna et Nekkache sont incertains. La JSK par contre devra enregistrée le retour de la plupart de ses blessés à l’instar du capitaine Rial, mais aussi Ferhani et Berchiche, alors que le buteur maison, Boulaouidat reste incertains.

Un Clasico a grand enjeu, poussant les responsables des deux clubs à promettre des primes alléchantes pour sortir vainqueur de ce choc des extrêmes, et qui devrait connaître une affluence record des deux galeries, cet après-midi à partir de 16h, au stade du 5 Juillet, malgré les rumeurs d’arrangement du match qui ont circulé ces dernières heures du côté de la capitale.