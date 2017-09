Réagissez

En prévision du tournoi de la zone 1 (Confédération africaine de volley-ball), prévu les 9 et 10 septembre à Béjaïa, la sélection algérienne seniors dames de volley-ball a entamé aujourd’hui son ultime stage de préparation à l’hôtel Palace de Béjaïa avec des entraînements dans les salles Amirouche et OPOW A en vue des matchs barrages contre la Tunisie, qualificatifs au prochain Championnat d’Afrique des nations, prévu du 7 au 14 octobre à Yaoundé (Cameroun).

Le staff technique de la sélection algérienne, avec Tennoun Nabil (entraîneur en chef) et Gharzouli Fayçal (entraîneur adjoint), va puiser dans l’effectif qui est composé de 16 volleyeuses. Il s’agit de Bourihane Celia, Ayadi Chanez, Ahcour Dallel Marwa, Guimour Zahra, Rabah Mazari Bakhta, Chettout Kahina, Bensalem Fatma-Zohra, Abderrahim Yasmine, Bounser Kahina, Atzi Latifa, Dali Wissam, Sadi Amira, Benmokhtar Chahla, Aït Oumeghar Nadira, Zaïdi Amel et Brahami Fahima afin de dégager les 12 athlètes qui joueront la double confrontation face à la Tunisie, prévue samedi et dimanche à 18h à la salle OPOW de Béjaïa. En cas d’égalité de victoires, un match d’appui sera programmé le lundi 11 septembre 2017 à la même salle et à la même heure, conformément à la réglementation de la CAVB. La mission des coéquipières de Kahina Bounser sera difficile mais pas impossible face aux Tunisiennes, mondialistes 2014 en Italie.