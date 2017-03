Réagissez

La 5e et dernière cérémonie de remise des aides aux clubs de football et aux associations sportives aura lieu cet après-midi (15h) à la salle de conférences de l’OCO (stade du 5 Juillet).

L’ultime cérémonie, qui sera présidée par El Hadi Ould Ali, ministre de la Jeunesse et des Sports, concerne les clubs de cinq wilayas du pays : Alger, Naama, Saida, Tébessa et Souk Ahras qui n’ont pas obtenu les aides financières mobilisées par le MJS.