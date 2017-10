Trois jours pour superviser 35 joueurs

Réagissez

Un stage de trois jours de l’équipe nationale des joueurs locaux débutera aujourd’hui au Centre technique national de Sidi Moussa.

Le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, a fait appel à 35 éléments. Quatre des huit éléments qui font partie des 23 convoqués en A pour le match face au Cameroun, à savoir les deux gardiens, Salhi (CRB) et Moussaoui (PAC), ainsi que Chafai (USMA) et Bendebka (MCA) prendront part à ce stage.

Le défenseur de l’ES Sétif, Bedrane, lui est absent. Tous comme les trois Usmistes, Meziane, Derfalou, Benguit laissés probablement à la disposition de leur club qui prépare le match retour de la demi-finale de la Ligue des champions d’Afrique, prévu le 20 octobre face au WAC de Casablanca (Maroc). Les deux joueurs de l’O Médéa, Houari Baouche et Imadeddine Boubekeur, présents en tant qu’invités au stage des A, ont également été convoqués.

Il y a lieu de noter que le club le plus représentés est le MCA avec sept joueurs, un club qui occupe paradoxalement la 13e place au classement général du championnat de Ligue 1 avec 5 points récoltés en autant de matchs. Viennent par la suite le PAC et l’ESS avec 5 éléments chacun.

Quatre éléments de l’USMA ont été également conviés à prendre part à ce stage. En somme, 22 joueurs, ce qui représente un taux de 63%, des 35 convoqués sont issus de six clubs de la capitale (MCA, USMA, PAC, CRB, NAHD et USMH). Pour le reste, il y a l’OM (2 joueurs), l’ESS (5), la JSK (3), le CSC (1), l’USMBA (1) et la JSS (1). Il faut rappeler que depuis la venue du technicien espagnol, suite probablement à une orientation de l’instance fédérale, de plus en plus de joueurs locaux sont appelés en sélection.

Ils étaient huit à prendre part au dernier stage. Lors de la conférence de presse qu’il a animée mercredi dernier, Alcaraz avait affirmé que si leur nombre augmente graduellement, c’est parce que le staff en place suit régulièrement le championnat national. S’agit-il d’une stratégie réfléchie ou d’une option dictée par le contexte actuel ? L’avenir nous le dira. Toutefois, le staff se veut intransigeant en matière de ponctualité. Tous les joueurs convoqués devront rejoindre le CTN de Sidi Moussa aujourd’hui au plus tard à 16h.



Liste des joueurs convoqués :

Gardiens de but : Chamseddine Rahmani (CS Constantine), Farid Chaal (MC Alger), Abdelkadir Salhi(CR Belouizdad), Toufik Moussaoui (Paradou AC).

Défenseurs : Brahim Boudebouda (MC Alger), Houari Ferhani (JS Kabylie), Houari Baouche (O Médéa), Khoutir Ziti (ES Setif), Meziane Zeroual (USM Bel-Abbès), Abderrahmane Hachoud (MC Alger), Ayoub Abdellaoui (USM Alger), Mohamed-Amine Madani (JS Saoura), Tarek Bouabta (Paradou AC), Farouk Chafaï (USM Alger), Imadeddine Boubkeur (O Médéa), Miloud Rebaï (ES Sétif), Anes Saad (ES Sétif).

Milieux de terrain : Kamel Belarbi (USM El Harrach), Sofiane Bendebka (MC Alger), Mohamed Benkhemassa (USM Alger), Salim Boukhanchouche (JS Kabylie), Karim Benkhelifa (Paradou AC), Hichem Cherif El Ouazzani (MC Alger), Hamza Aït Ouamar (ES Sétif).

Attaquants : Mehdi Benaldjia (JS Kabylie), Farid El Melali (Paradou AC), Okacha Hamzaoui (USM Alger), Sid-Ahmed Aouadj (MC Alger), Abdelhakim Amokrane (ES Sétif), Hichem Nekkache (MC Alger), Ahmed Gasmi (NA Hussein-Dey), Mohamed-Amine Hamia (CR Belouizdad), Zakaria Naïdji (Paradou AC), Adem Izghouti (CR Belouizdad), Raouf Chouiter (NA Hussein-Dey)