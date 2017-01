Trois jours pour remédier aux lacunes

Réagissez

Beaucoup de lacunes sont à combler dans le jeu des Verts...

L’équipe nationale de football n’a pas dérogé à la règle, avant-hier, en débutant mal une phase finale de Coupe d’Afrique. Le nul face au Zimbabwe (2 - 2), le premier adversaire des Verts, reversé dans le groupe B en compagnie également de la Tunisie et du Sénégal, est le 8e du genre depuis la première participation algérienne à une CAN, qui remonte à 1968.

En 17 participations, l’Algérie a fait, lors de son premier match, 8 nuls (avec celui d’avant-hier), concédé 6 défaites et obtenu 3 victoires. En somme, l’équipe nationale a été accrochée 14 fois. Autant dire lors de la majorité de ses entrées en jeu. Cela excuse-t-il pour autant la prestation des Verts fournie face au Zimbabwe ? La sélection version Leekens a montré beaucoup de lacunes lors de cette rencontre. Une défense vacillante notamment en première période, un milieu inefficace, une absence de cohésion entre les compartiments et un manque d’implication des joueurs du milieu et de l’attaque dans la défense sont autant de points faibles constatés face au Zimbabwe.

Des problèmes qui étaient moins en vue en seconde période, probablement suite aux directives données aux joueurs par le technicien belge. Ce dernier, qui a expliqué à la fin de la rencontre que la mauvaise prestation des Verts durant la première mi-temps est due au fait qu’ils ont concédé des espaces à leurs adversaires, a du pain sur la planche en prévision du prochain match. Il faut dire que jusque-là, au vu des quelques matchs joués sous sa coupe, Leekens arrive à trouver des solutions en seconde période avec un meilleur jeu, même si cela n’a pu lui réussir face au Nigeria au mois de novembre (son premier match) pour le compte des éliminatoires au Mondial. Et c’est là tout le problème.

Le sélectionneur national, arrivé il y a près de trois mois, donne encore l’impression de découvrir son équipe durant cette CAN. Sinon, il n’aurait pas fait entrer en tant que titulaire Belkhiter pour le remplacer par Meftah à la mi-temps. Cela aurait dû être réglé bien avant. C’est dire finalement que les deux rencontres amicales disputées face à la Mauritanie n’ont pas suffi à Leekens pour bien préparer son équipe et surtout avoir une idée précise sur les capacités et la forme de ses éléments.

Le prochain match face à la Tunisie s’annonce décisif. Leekens, qui disait avant la CAN vouloir se qualifier au second tour avant d’affronter le Sénégal, devrait mettre en place un dispositif qui soit efficace dès les premiers instants de la première mi-temps. Ce sera difficile face à un adversaire qui a perdu son premier match et qui est donc dans l’obligation de l’emporter. Mais le coach dispose d’un groupe formé de joueurs majoritairement bons. Le sélectionneur national a trois jours pour trouver des solutions aux lacunes constatées.