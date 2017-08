Réagissez

La consternation était grande hier à El Harrouche, à moins de 50 km au sud de Skikda, après la disparition tragique de trois jeunes joueurs du club local de handball et la blessure d’un autre.

Hichem Chalabi, Amir Beriout et Amar Radjil ont succombé à leurs blessures lors de leur évacuation vers l’hôpital d’El Harrouche et leur ami Houssem Ayachi, gravement blessé, serait hors de danger, selon des sources locales. Ce grave accident, qui a endeuillé toute la famille sportive de la wilaya de Skikda et celle de l’ensemble du pays, s’est produit dans la matinée d’hier.

Selon des sources locales, il était 4h, alors que les quatre jeunes victimes s’apprêtaient à rentrer chez elles à bord d’un véhicule de marque Skoda, qui dérapa et alla percuter de plein fouet un arbre sur l’avenue Boukadoum, en plein centre-ville. Les quatre jeunes joueurs faisaient partie du Club Rapid El Harrouche (CREA) évoluant en Division d’excellence. Les trois victimes ont été enterrées hier au cimetière d’El Harrcouche en présence d’une foule nombreuse.

Ces pertes tragiques sont venues allonger la trop longue et lugubre liste des victimes de la famille du handball de la wilaya de Skikda. Le Crea avait déjà été endeuillé en avril 2013 par un accident de la circulation survenu sur le tronçon de l’autoroute reliant Sétif à Chelghoum Laïd. Un accident qui avait coûté la vie au chauffeur du bus du club et de graves blessures à six jeunes joueurs.

L’autre club de handball de Skikda, la Jeunesse sportive espérance de Skikda (JSES), a également été endeuillé, en avril 2007, par un accident de la circulation qui avait causé la mort du jeune Mohamed Lamine Laroussi et de graves blessures à sept autres joueurs.