Trois chocs entre pensionnaires de Ligue 1

Les résultats des matchs des 32es de finale de la coupe d’Algérie de football, qui se sont joués ces trois derniers jours, ont abouti à d’intéressantes empoignades durant les 16es de finale qui sont prévus pour les 12 et 13 janvier prochains.

Il s’agit surtout des trois chocs entre pensionnaires de la Ligue 1, USM Alger - CS Constantine, JS Saoura - ES Sétif et US Biskra - USM El Harrach. Bien évidemment, ce sont les deux premières rencontres qui attireront toute l’attention puisque les deux clubs occupent les premières places du classement. El Harrach et Biskra, quant à eux, sont logés dans la zone de relégation.

Le match entre l’USM Blida, lanterne rouge de la Ligue 1, et l’ASM Oran, 8e au classement de la Ligue 2, est aussi intéressant. Certains autres clubs de l’élite auront, a priori, la tâche facile face à des adversaires des divisions inférieures. On citera à titre d’exemple le CR Belouizdad qui accueillera le CSSW Illizi, une équipe de la «Régionale 1» de la Ligue d’Illizi.

Mais les choses pourraient être un peu plus compliquées pour le DRB Tadjenanet, par exemple, qui jouera chez lui face au MC Saïda (Ligue 2), ou pour le MC Alger qui se déplacera chez l’A Bou Saâda. En tout cas, il se pourrait fort bien qu’il y ait des surprises, contrairement aux 32es de finale où la hiérarchie a été plutôt respectée.

Parmi les clubs de la Ligue 1, seul le NA Hussein Dey a été éliminé et c’était par le CS Constantine. L’USMH, elle, avait trouvé d’énormes difficultés à Ouargla face au NRB Touggourt. Les Harrachis ne se sont imposés qu’après la séance des tirs au but dans une rencontre marquée par des incidents pendant et après le match qui vont certainement coûter cher au club de Touggourt. La dernière rencontre des 32es de finale aura lieu aujourd’hui (14h) entre le MB Hassasna et le MB Berrahal au stade OPOW de Saïda. Le vainqueur de cette rencontre recevra le MO Béjaïa.