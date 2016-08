Trio d’arbitres ivoiriens pour MOB-FUS de Rabat

Réagissez

La Confédération africaine de football (CAF) a communiqué les dates officielles du déroulement des deux matchs de la demi-finale de la Coupe de la CAF entre le MOB et le FUS de Rabat.

En effet, la manche aller aura lieu au stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa le 18 septembre à 22h. Le match retour se jouera au stade de Moulay Hassan de Rabat le 25 du même mois à 22h également. Sur un autre volet, il a été procédé à la désignation des arbitres qui officieront ces deux rencontres. Pour le match aller, il s’agit d’un trio d’arbitres ivoiriens dirigé par Denis Dembelé assisté de Marius Donatien Tan et Moussa Bayere. Pour le match retour, l’instance africaine a désigné comme arbitre directeur le Gambien Bakary Papa Gassama.

Il sera secondé par Jean- Claude Birumushahu (Burundi) et Marwa Aden Range (Kenya). A noter que la délégation béjaouie, qui ralliera le Maroc, sera composée de 36 personnes, dont 20 joueurs. Par ailleurs, les Crabes du MOB ont repris hier le chemin des entraînements au stade de l’UMA sous la houlette du coach Nasser Sendjak pour préparer les deux prochains rendez-vous, à savoir le CSC en championnat et le FUS de Rabat en Coupe de la CAF. Enfin, une rencontre amicale est prévue demain face à l’US Oued Amizour pour assurer la meilleure préparation possible pour la suite du parcours.