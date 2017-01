«Très satisfait de l’entame du Mondial»

Réagissez

Rempart quasi infranchissable dans les bois de l’équipe de France, Thierry Omeyer a été l’un des grands artisans de la large victoire des Bleus, à domicile, face au Brésil (31-16), lors du match d’ouverture du 25e Mondial de handball. Content de la prestation collective de ses camarades, le gardien du Paris Saint-Germain sait que le chemin est encore long pour un sixième sacre.

A chaud, quelle analyse faites-vous de ce premier match ?

Nous sommes très satisfaits de la façon dont on a entamé ce Mondial. Dès le début du match, on a pu mettre l’agressivité nécessaire en défense ainsi que dans nos déplacements et nos mouvements. Tout le monde était sur le même tempo. On savait qu’il ne fallait pas mettre les Brésiliens en confiance. Qu’il ne fallait pas leur laisser le moindre espace. En s’appuyant sur cette bonne défense, on a pu remonter les ballons et marquer des buts.



Comment avez vous préparé cette rencontre d’ouverture du tournoi ?

Nous étions très concentrés. Nous étions assez sereins dans l’approche du match tout au long de cette journée. Chacun savait ce qu’il avait à faire. Nous avions bien travaillé tactiquement sur ce que faisaient les

Brésiliens.



Quelle différence y a-t-il eu entre le match de Rio, aux JO il y a quelques mois, et ce début de Mondial ?

On savait justement que cette équipe était de qualité. Ils ont beaucoup de bons joueurs qui évoluent notamment en Europe. Ils sont habitués à jouer de gros matchs en Ligue des champions. Ils nous avaient bousculés pendant un long moment lors du quart de finale à Rio. On était très concentrés dès l’entame du match.



Pensez-vous avoir marqué les esprits en vous imposant par un tel écart de 15 points ?

C’est un premier match. On est vraiment satisfaits de la façon dont on est entrés dans ce Mondial. Le chemin est encore long. Il y a encore énormément de matchs.