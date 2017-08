Réagissez

L’international algérien, Carl Medjani, convoqué chez les Verts pour la double confrontation prochaine face à la Zambie pour le compte des éliminatoires du Mondial, retournera cette saison en Turquie, puisqu’il vient de s’engager avec le Sivasspor. Ce dernier a indiqué, sur son site internet, que le défenseur a signé un contrat de deux saisons. Medjani, qui a résilié à l’amiable son contrat avec un autre club turc, en l’occurrence Trabzonspor, a procédé à énormément de changements de clubs ces dernières années. Durant la saison passée, venant de Trabzonspor, il avait joué avec deux clubs espagnols, à savoir Levante, lors de la phase aller et Leganés, au retour. Agé de 32 ans, Medjani a perdu cette année sa place de titulaire chez les Verts.

Non retenu à la CAN-2017, il n’a été incorporé qu’à la 60’ lors du match amical disputé face à la Guinée le 6 juin (2-1) et à la 80’ lors de la rencontre face au Togo (1-0) pour le compte des élmiminatoires de la CAN-2019.