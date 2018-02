Transfert : Mahrez encore bloqué, Slimani et Hanni bougent

Réagissez

L’Algérien Riyad Mahrez a été une nouvelle privé d’aller monnayer son talent ailleurs, au moment où Islam Slimani et Sofiane Hanni ont changé de club.

Mahrez ne sera pas champion avec Manchester City et ne jouera pas non plus la Ligue des champions avec ce club. Les dirigeants de Leicester ont refusé de le laisser partir chez les Citizens, alors que Pep Guardiola le voulait pour le mercato d’hiver afin de pallier la blessure de Leroy Sané. La direction de Manchester City était prête à mettre 74 millions d’euros pour conclure l’affaire, mais les dirigeants de Leicester ont été intransigeants en réclamant pas moins 108 millions d’euros pour le départ de leur joueur.

Ce qui a poussé l’équipe de Pep Guardiola à rompre les négociations. L’ancien entraîneur du Bayern Munich avait déclaré que son club ne pouvait aller au-delà de 74 millions, avant d’ajouter au Daily Mail : «Peut-être qu’un jour nous pourrons acheter un joueur à 140 millions d’euros, ça sera un joueur spécial, mais pour le moment nous ne pouvons pas nous le permettre».

Non retenu pour le déplacement à Everton, match perdu (1-2) après avoir raté l’entraînement de mardi, Riyad Mahrez était très déçu par l’attitude de ses dirigeants, qui lui avaient maintes fois promis de le laisser partir si une offre sérieuse serait faite le concernant. Une fois de plus, il a été floué. Le joueur a été très affecté par la non-concrétisation de ce transfert. D’ailleurs, il a séché l’entraînement d’hier.

Son entraîneur, Claude Puel, a déclaré hier dans les colonnes du Daily Mail : «J’ai toute la confiance en le propriétaire du club afin qu’il prenne une bonne décision concernant Riyad pour l’avenir. On verra quand Riyad pourra revenir avec nous. Tous les joueurs et le staff vont l’aider à revenir avec le sourire et à apprécier son football, même si cela sera parfois difficile pour Riyad.»

Le transfert de Mahrez à City aurait pu être un transfert record pour le club avec un bénéfice de 68 millions d’euros pour un joueur acheté au Havre pour la modique somme de 500 000 euros. D’anciens coéquipiers lui avaient conseillé de provoquer un clash avec ses dirigeants pour obtenir son bon de sortie.

C’est ce qu’il a toujours refusé de faire. Mais force est de reconnaître aujourd’hui que le grand perdant dans l’affaire c’est lui seul. Son coéquipier, Islam Slimani, qui a très peu joué avec Leicester, a trouvé un point de chute à Newcastle sous forme de prêt. L’autre international, Sofiane Hanni, qui évoluait à Anderlecht, a opté pour la formation du Spartak Moscou pour une période de 3 ans et demi. Le transfert a été conclu à hauteur de 8 millions d’euros.

Le joueur de 27 ans touchera 1,5 million par saison. De son côté, l’ancien international, Adlène Guedioura, a opté pour 2 ans et demi au profit de Notthingham Forest, pensionnaire de la deuxième division anglaise de football. Le joueur de 32 ans évoluait auparavant à Middlesbrough. Enfin, Medhi Lacen a mis fin à son contrat avec le club de Getafe, où il n’a joué que quatre matches cette saison.