Transfert : Islam Slimani à Leicester City pour 35 millions d’euros

L’international algérien Islam Slimani va finalement changer d’air cette saison. Il rejoindra son coéquipier en équipe nationale, Riyad Mahrez, au club Leicester City, champion en titre de la Premier League anglaise.

Ce dernier a pu trouver, avant-hier soir, un accord avec le club portugais du Sporting Lisbonne, avec lequel évoluait Slimani depuis 2013, pour un montant de 29,7 millions de livres sterling, soit environ 35 millions d’euros. Les négociations butaient dans un premier temps sur ce montant, puisque Lisbonne voulait en tirer plus. Sur son site internet, la Fédération algérienne de football (FAF) a indiqué, hier, que le joueur a été «autorisé par la Fédération et le staff technique national à quitter le stage de Sidi Moussa pour aller passer la visite médicale à Leicester en vue d’un transfert du Sporting Portugal vers le club champion d’Angleterre». «Il sera de retour à Sidi Moussa une fois que son transfert sera officialisé», a-t-on encore ajouté.

Le montant de la transaction fait de l’ancien attaquant du CR Belouizdad le joueur algérien le plus cher dans l’histoire du football national. Il pourra néanmoins être surplombé par Yacine Brahimi puisque, selon les premières informations, son transfert de Porto vers le club anglais d’Everton va se conclure contre 40 millions d’euros.

Goleador actuel de l’équipe nationale, Slimani, 28 ans, a inscrit la saison écoulée 26 buts en 31 matchs avec le Sporting. Il a terminé deuxième meilleur buteur du championnat portugais. Des statistiques qui ont tapé dans l’œil de plusieurs techniciens européens qui ont voulu s’attacher ses services. En tout cas, le Sporting a réalisé une très bonne affaire, puisqu’en 2013 il avait acquis le joueur, en provenance du CRB, contre la modique somme de 250 000 euros.

Il faut rappeler que le joueur avait fait ses débuts au WB Aïn Benian, un club de la banlieue ouest de la capitale évoluant dans les divisions inférieures. Par la suite, il a rejoint la JSM Chéraga, un autre club amateur, qu’il quitte en 2009 en direction du CRB. C’est finalement en 2013 que le joueur est transféré vers le Portugal.

Il faut dire que les Algériens sont de plus en plus nombreux dans le championnat anglais. En plus de Slimani, et fort probablement Brahimi, il y a Mahrez et Feghouli, depuis le début de saison. Bentaleb, lui, a quitté la Premier League pour rejoindre l’Allemagne. L’équipe nationale, en stage actuellement, jouera dimanche contre le Lesotho dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la CAN-2017. Si Slimani règle tous les détails de son transfert d’ici demain, il se pourrait qu’il prenne part à cette rencontre.