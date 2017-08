Réagissez

Le milieu international algérien d’Arsenal (Premier league anglaise de football) Ismaël Bennacer va s’engager dans les prochains jours avec Empoli (Serie B italienne de football), a annoncé hier le média italien Sky Sports.

Selon la même source, il s’agit d’un transfert définitif suite à un accord trouvé entre les deux clubs. Bennacer (19 ans) va sans doute avoir plus de temps de jeu dans un club ambitieux qui s’est offert les services du milieu offensif international marocain Omar El Kaddouri en provenance de Naples. Le joueur algérien, qui a évolué lors des six derniers mois à Tours FC (Ligue 2 française) à titre de prêt, avait disputé 16 matchs pour un but marqué. Avec Arsenal, il a toujours évolué avec les moins de 23 ans (U23). Il avait eu l’occasion tout de même de faire ses débuts avec l’équipe première dirigée par Arsène Wenger en octobre 2015, à l’occasion d`un match de coupe de la Ligue anglaise à Sheffield. Bennacer a été appelé à la dernière minute en équipe nationale pour la Coupe d`Afrique des nations CAN-2017 qui s’est déroulée au Gabon, en remplacement de Saphir Taider, forfait pour blessure, sans pour autant jouer la moindre minute.