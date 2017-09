Transfert : Belaïli avec Angers pour se relancer

Réagissez

Youcef Belaïli s’engage avec Angers

Le milieu offensif algérien, Youcef Belaïli, s’est engagé avec le club français de Ligue 1, Angers SCO, pour quatre années. C’est ce qu’a annoncé le club, avant-hier, sur son site Internet.

L’international algérien avait écopé, en 2015, d’une suspension de quatre ans, pour consommation d’un ‘‘produit prohibé’’ avant qu’elle ne soit réduite à deux années suite à une décision du TAS (Tribunal arbitral des sports) de Lausanne (Suisse). Il devra pouvoir rejouer à partir du 19 septembre. Celui-ci évoluait à ce moment-là sous les couleurs de l’USM Alger, club qui a résilié son contrat depuis. Donc, Angers, présidé par Said Chaabane, s’est offert les services d’un joueur libre de tout engagement. «Après deux ans de suspension, en quête de rédemption, Youcef Belaïli rejoint Angers SCO pour se relancer et laisser parler en France le talent que beaucoup de monde avait vu en lui à ses débuts. Il portera dans le dos, le numéro 31», a indiqué le club français. Belaïli avait débuté son parcours à Oran, plus précisément chez le RCG Oran. En seniors, il a évolué respectivement au CA Bordj Bou Arréridj et MC Oran, avant de partir en Tunisie pour jouer à l’Espérance de Tunis pendant deux saisons (2012-2014). Il revient par la suite en Algérie (USM Alger) et c’est durant cette saison 2015-2016 qu’il avait écopé de cette sanction. Il faut noter qu’Angers occupe actuellement la 7e place avec 7 points après 5 journées de championnat. Dimanche prochain le club angevin recevra Metz.