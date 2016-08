Réagissez

L’esplanade du centre commercial Ardis, dans la commune de Mohammadia (Alger), sera le théâtre, ce soir à partir de 19h30, de la finale de la 8e étape du tournoi de beach-volley masculin (2x2), qui avait débuté le 14 août dernier.

Cette ultime étape, dont la dotation est de 30 000 DA pour la première place, de 20 000 et 10 000 DA pour les 2e et 3e places, servira de préparation pour la 5e édition du traditionnel Tournoi international d’Alger de beach-volley masculin, prévu initialement du 23 au 25 de ce mois, avant d’être reporté au 27 à 29 octobre 2016, pour qu’il coïncide avec les festivités du 62e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne (1er novembre 1954-1er novembre 2016). Un report pour des raisons techniques relatives au cahier des charges, mais aussi à cause du calendrier international, notamment le Championnat arabe au Maroc et les 31es Jeux olympiques à Rio de Janeiro (Brésil).