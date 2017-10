Réagissez

Le cycliste algérien Azzedine Lagab du GS Pétroliers a remporté la 3e étape du Tour d’Algérie cycliste 2017, courue hier entre Ouargla et Ghardaïa, sur une distance de 98 km. Lagab qui a parcouru la distance en 1h55’14’’ a devancé au finish le Tunisien Ali Nouisri et l’autre Algérien du Club Sovac, Abderrahmane Mansouri, tous les trois crédités du même temps. A l’issue de cette troisième étape, le Tunisien Ali Nouisri conserve le maillot jaune qu’il a endossé la veille lors de la 2e étape entre Touggourt et Ouargla. Son compatriote, Hassnaoui Naher, porte également le maillot orange du meilleur combatif. Par ailleurs, le maillot vert du meilleur sprinteur est revenu à Hamza Yacine, alors que le maillot blanc du meilleur espoir a été remporté par Abderrahmane Mansouri, du Club Sovac. Cette troisième étape a été marquée par un vent de sable qui a gêné les coureurs — faisant aussi des dégâts dans le peloton — et également par un sprint dans les derniers kilomètres, au cours duquel Lagab s’est imposé de justesse. Le Tour d’Algérie 2017 se poursuivra aujourd’hui par une 4e étape entre Ghardaïa et Laghouat, distante de 145 km. Le départ sera donné au centre-ville de Berriane, ont annoncé les organisateurs. A. B.