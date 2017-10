Réagissez

La 20e édition du Tour d’Algérie cycliste (TAC-2017) a débuté hier à partir de Biskra par la première étape Biskra-El Oued (149 km). Baptisée «Edition des oasis», cette édition verra la participation de 73 coureurs issus de 13 équipes représentant huit nations.

Outre l’Algérie qui est représentée par quatre équipes : le GS Pétroliers, le Vélo Club Sovac, les Lions de l’Atlas de Blida et l’AS Sûreté Nationale (ASSN), il y aura des équipes de Tunisie, Maroc, Egypte, Jordanie, Emirats arabes unis, Libye et Syrie. Cette édition est marquée par un parcours plat entre les différentes wilayas : M’sila, Laghouat, Ghardaïa, Djelfa, Ouargla, Touggourt et Bou Saâda, ce qui arrange les sprinteurs. Le Tour d’Algérie 2017, qui comporte cette année sept étapes, se terminera le 24 octobre par une dernière étape Bou Saâda-Biskra. A noter que le Tour d’Algérie est devenu une tradition depuis 2011.