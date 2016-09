Tizi Ouzou : Stage au profit de 200 entraîneurs

Réagissez

La nouvelle salle omnisports du stade du 1er Novembre 1954 de Tizi Ouzou abrite, depuis hier, le 3e regroupement du stage de formation des entraîneurs de premier degré exerçant à temps partiel dans les structures sportives de la wilaya.

Organisée par la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS), sous l’égide du ministère de tutelle, ce regroupement qui se poursuivra jusqu’au 1er octobre prochain, sera encadré par des instructeurs de l’Institut supérieur de la formation et des technologies du sport (ISTS) de Aïn Benian (Alger), a-t-on indiqué du côté de la DJS. Plus de 200 stagiaires exerçant à temps partiel dans les structures sportives de la wilaya y sont convoqués. Ce stage d’entraîneur 1er degré concerne une vingtaine de disciplines, dont les arts martiaux, le football, le basket-ball, l’athlétisme, l’aviron, le tir à l’arc, le cyclisme, la gym-aérobic, le volley-ball, la boxe et le handisport. Le quatrième et dernier regroupement est prévu en décembre prochain. A travers cette formation, les responsables locaux du secteur visent à réduire le déficit en matière d’encadrement technique pour les profils recherchés, constaté à travers les 67 communes de la wilaya de Tizi Ouzou. Il s’agit aussi de renforcer les aptitudes professionnelles du personnel exerçant dans ce domaine. La formation comporte un volet théorie et des séances de pratique à travers 12 installations sportives de la ville de Tizi Ouzou, outre le barrage hydraulique de Taksebt pour la discipline de l’aviron.