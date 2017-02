Réagissez

Des incidents avaient émaillé la fin du match qui a opposé la JSK à la JSS, samedi, à Tizi Ouzou. Des supporters ont exprimé leur colère suite au énième semi-échec concédé par les Canaris, dans leurs bases. Les alentours du stade du 1er Novembre se sont ainsi transformés, vers 18h30, en scènes d’affrontements entre de jeunes manifestants et des policiers, notamment sur la rue Lamali et la descente vers l’université. Des heurts qui ont bloqué la voie publique à l’aide de barricades de fortune, se sont poursuivis jusqu’à 21h. Plusieurs supporters et policiers ont été blessés, dont certains ont dû être évacués aux services des urgences du CHU Nedir Mohammed. Des manifestants ont même tenté de saccager les points de vente des opérateurs de la téléphonie mobile Djezzy et Ooredoo, sis au quartier La Tour de la Nouvelle ville.