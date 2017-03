Tizi Ouzou : Cross en hommage à Mohamed Allek

Réagissez

Un cross en hommage à l’ex-champion du monde paralympique, le regretté Allek Mohamed, aura lieu à Ouadhias, le 25 mars.

L’initiative émane de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi Ouzou, en partenariat avec l’APC d’Agouni Gueghrane, la maison de jeunes de la localité, les ligues d’athlétisme et handisports, le mouvement associatif de la daïra des Ouadhias, ainsi que la famille du défunt athlète. Cette course (garçons et filles) sera ouverte à toutes les catégories (école, benjamine, cadette, juniors et seniors).

«A travers cette manifestation sportive, nous voulons rendre un hommage à l’athlète Mohamed Allek, dont l’apport à l’athlétisme et au handisport algérien est indéniable», ont indiqué les organisateurs. Il s’agit aussi de «valoriser la pratique du sport et de l’athlétisme et de faire découvrir la région des Ouadhias», ajoute-on. Mohamed Allek s’est éteint le 8 mars 2016 des suites d’une longue maladie. Il avait 42 ans. Il repose à Agouni Gheghrane, son village natal. Athlète humble et exemplaire, Allek a eu un palmarès éloquent. Il a à son actif des dizaines de titres toutes compétitions confondues. Il a épinglé à son tableau de chasse cinq titres mondiaux, dont le premier obtenu alors qu’il n’avait que 20 ans. C’était en 1994, à Berlin (Allemagne). Mohamed Allek a décroché également trois titres olympiques à Atlanta (1996), à Sydney (2000) et Athènes (2004).