Tirage au sort le 21 décembre au Caire

Le tirage au sort des éditions 2017 de la Ligue des champions d’Afrique et de la Coupe de la Confédération aura lieu mercredi 21 décembre au Caire, a indiqué la Confédération africaine de football (CAF).

L’Algérie sera représentée par l’USM Alger (championne) et la JS Saoura (2e) en Ligue des champions d’Afrique. En Coupe de la Confédération, ce sont la JS Kabylie (3e) et le MC Alger (détenteur de la Coupe d’Algérie) qui représenteront l’Algérie. Les matchs aller du tour préliminaire des deux compétitions auront lieu les 10, 11 et 12 février, alors que le retour se déroulera les 17, 18 et 19 du même mois.

Les rencontres du second tour seront disputées les 10, 11 et 12 mars, puis les 17, 18 et 19 du même mois. Les matchs des poules débuteront les 12, 13 et 14 mai 2017.