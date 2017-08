Tirage au sort de la Ligue des champions

Réagissez

L’UEFA a effectué hier le tirage au sort des matchs de poules de la Ligue des champions à Monaco. Les matchs se joueront comme suit : 1re journée (12 et 13 septembre), 2e journée (26 et 27 septembre), 3e journée (17 et 18 octobre), 4e journée (31 octobre et 1er novembre), 5e journée (21 et 22 novembre) et 6e journée (5 et 6 décembre).



Groupe A : Benfica Lisbonne, Manchester United, FC Bâle, CSKA Moscou

Groupe B : Bayern Munich, PSG, Anderlecht, Celtic Glasgow

Groupe C : Chelsea, Atletico Madrid, AS Rome, Qarabag

Groupe D : Juventus Turin, FC Barcelone, Olympiakos, Sporting Lisbonne

Groupe E : Spartak Moscou, FC Séville, Liverpool, Maribor

Groupe F : Shakhtar Donetsk, Manchester City, Naples, Feyenoord

Groupe G : AS Monaco, FC Porto, Besiktas, Leipzig

Groupe H : Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, APOEL.