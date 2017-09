Tigzirt : La famille sportive rend hommage à Manou

Réagissez

La famille sportive de la daïra de Tigzirt (Tizi Ouzou), a rendu un vibrant hommage, hier, à un ancien entraîneur du club local, en l’occurrence Abderrahmane Djabri, surnommé Manou.

Pour honorer la mémoire de cet amoureux du sport roi, décédé le 21 mai dernier, un programme d’activités a été concocté pour la circonstance. Il se résume, entre autres, au dépôt d’une gerbe de fleurs sur la tombe du défunt, en présence des sportifs, des autorités locales et de plusieurs amis et membres de la famille de Abderrahmane. Un match pour les petites catégories et un autre entre les joueurs locaux avec les anciens de la JSK étaient également au menu de cet hommage. Les rencontres ont eu lieu au stade municipal des Frères Zenia, où le public a eu droit à des moments de retrouvailles et de commémoration, dans une ambiance conviviale. «Nous avons rendu cet hommage à Manou, car il le mérite amplement étant donné qu’il était un fervent de ce genre d’activités. Il s’en est allé avant l’heure. Sa disparition reste toujours une blessure béante pour nous», nous dira Mouloud Djabri, frère du défunt. Par ailleurs, notons que Manou était un homme très adulé chez les amateurs du ballon rond dans la région. Ancien employé à la CNAS mais aussi ayant toujours œuvré pour la promotion du sport au niveau local, Manou a été entraîneur au club ES Tigzirt, comme il a souvent pris part à l’organisation de tournois inter-villages. C’était vraiment un homme humble.