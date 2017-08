Thagaste-Erriadhi, un nouveau-né pour la presse écrite

Réagissez

Le défi a été enfin relevé par cette jeune équipe qui avait juré des années auparavant de lancer un journal à partir de Souk Ahras.

Baptisé Thagaste Erriadhi, ce nouveau-né hebdomadaire, qui est déjà au numéro 2, propose aux lecteurs de la presse sportive des informations inédites et d’autres présentées avec objectivité et professionnalisme.

Dans sa forme, il est présenté de manière à ne point lasser le lecteur avec ces interminables colonnes destinées aux académiciens pour lesquels, le staff rédactionnel prévoit toutefois un espace pour les prochaines éditions. Des nouvelles fraîches, des déclarations et des photos riches en couleur et en gestes, composent, pour le moment, l’essentiel des premières pages de Thagaste-Erriadhi. La deuxième page offre un patchwork de petites infos agréables à lire en pause-café, renforcé par un article d’analyse qui donne un aperçu sur la ligne médiane du journal. Dans son fond, ce dernier n’a pas à rougir devant les autres hebdomadaires spécialisés dans ce même domaine.

On y lit des exploits des grandes équipes, les nouvelles de l’équipe nationale en passant par l’information de proximité et des brèves qui ne sont pas forcément triviales. Le journal promet de conquérir toute la famille du ballon rond pour inclure dans une deuxième phase les autres disciplines. Hychem Bennacer, le rédacteur-en-chef a déclaré à El-Watan la veille du lancement de cet hebdomadaire : «Nous misons sur ce large lectorat épris de crédibilité et d’ancrage auprès des sources d’information les plus fiables.

Pour ce faire, nous nous sommes armés de volonté et de rigueur dans la gestion de cette entreprise pour laquelle nous assurons une ligne qui tiendra compte des choix de nos lecteurs.» Pour avoir su braver l’usure des uns et l’immobilisme des autres, pour avoir pu défendre crânement ce projet porteur pour la chose médiatique, l’équipe à Bennacer mérite toute la considération. Pour Damel-Eddine Abbed, enseignant universitaire en communication : «(…) le champ médiatique vient d’être enrichi par un journal aux attraits prononcés, qui tend à s’affirmer comme organe d’excellence.» Sadek Bouraoui, journaliste de la Chaîne III, dira à ce sujet : «Souk-Ahras, qui est en passe de devenir un pôle sportif, toutes disciplines confondues, ne peut que s’enorgueillir par rapport à une telle réalisation pour cette wilaya, surtout que cette équipe a fait preuve d’un courage et d’une abnégation exceptionnels.» Bonne continuation.