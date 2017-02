Tennis : Sharapova trop forte pour se reposer !...

Réagissez

«J’ai découvert que j’étais très forte pour me reposer» : la joueuse de tennis russe Maria Sharapova, suspendue quinze mois pour dopage au meldonium, profite au maximum de son temps libre avant son retour sur les courts en avril, entre lectures et voyages.

«Avant, je ne pouvais imaginer comment m’occuper pendant une aussi longue période. J’ai eu douze mois pour penser, lire, etc.», a confié la joueuse de 29 ans à la télévision russe mercredi. «J’ai passé des vacances en Croatie. C’était vraiment bien. J’ai célébré le Nouvel An à Hawaï. J’ai enfin eu une vraie fête.

Aussi, je n’étais jamais allée à Londres comme touriste. Et je n’avais presque rien vu de la ville quand je disputais Wimbledon», a-t-elle ajouté. Sharapova n’a plus disputé de match depuis son quart de finale perdue à l’Open d’Australie en janvier 2016 contre l’Américaine Serena Williams.

Contrôlée positive au meldonium à Melbourne, elle a été suspendue par la Fédération internationale de tennis (ITF), à compter du 26 janvier 2016. Initialement fixée à 24 mois par l’ITF, sa suspension a été réduite à 15 mois par le Tribunal arbitral du sport (TAS) début octobre. Durant son année blanche, la quintuple vainqueur de Grand Chelem a également suivi des cours à la prestigieuse Business School de l’Université américaine de Harvard.

«J’ai aussi écrit un livre biographique qui sera publié en septembre, d’abord en anglais, puis en russe», a-t-elle poursuivi, décidément ouverte sur de nouveaux horizons. «Je me suis essayée à la boxe puisque j’avais besoin de rester en forme. C’était super parce que je pouvais imaginer certaines personnes (qu’elle voulait frapper) quand j’étais en train de boxer», a-t-elle lâché. Son retour sur le circuit est prévu le 26 avril lors du tournoi sur terre battue de Stuttgart.

… l’Algérie espère qualifier deux autres joueurs

La Fédération algérienne de tennis (FAT) espère qualifier au total six juniors (3 garçons et 3 filles) aux Championnats d’Afrique 2017 de la discipline, prévus du 6 au 11 février courant, au Complexe sportif d’El Menzah (Tunis / Tunisie). Outre les quatre candidats qualifiés directement au tableau final de cette compétition, la FAT a saisi en effet la Confédération africaine de tennis (CAT) pour obtenir deux Wild-Cards (invitations) pour deux autres tennismen, à savoir : Toufik Sahtali chez les garçons, et Houria Boukhoulda chez les filles.

Les quatre Algériens déjà qualifiés sont : Youcef Rihane et Karim Bendjamaâ chez les garçons, ainsi que Nesrine Troubia et Lynda Benkaddour chez les filles. Le départ de la délégation algérienne est prévu le 5 février, soit 24 heures avant le début de la compétition, et le retour, le 12 du même mois, au lendemain de la cérémonie de clôture.