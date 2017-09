Tennis : L’Algérienne Inès Ibbou qualifiée au 2e tour

Réagissez

Après un premier set relativement serré (7-6), la championne d’Afrique de 2015 a déroulé (6-1) pour l’emporter finalement (2-0) et se qualifier ainsi au prochain tour, où elle sera opposée à la Belge Chelsea Vanhoutte, qui de son côté s’était difficilement qualifiée aux dépens de l’Américaine Amy Zhu 3-6, 7-6 (8), 6-3.

En double, Ibbou a fait équipe avec l’Allemande Chantal Sauvant et elles se sont qualifiées au deuxième tour mardi, après leur victoire par deux sets à zéro contre la Belge Gaëlle Emilia Dejonchheere et sa partenaire Adytha Karunaratne (Sri Lanka). La sociétaire de l’Académie de Valence (Espagne) a fait preuve, en effet, d’une grande complicité avec sa nouvelle coéquipière, et elles ont réussi à l’emporter assez facilement (6-3, 6-3).

Au prochain tour, Ibbou et Sauvant seront opposées à un gros morceau, puisqu’elles seront appelées à défier les têtes de série n°1, en l’occurrence l’Italienne Angelica Moratelli et la Bulgare Isabella Shinkova, qui de leur côté, se sont qualifiées aux dépens d’un tandem italo-britannique, composé de Vittoria Avantaggiati et Olivia Sonnekus-Williams.